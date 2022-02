CASTELGUGLIELMO - (F.Cam.) È successo ancora, Sta volta a finire denunciato e rischiare il posto di lavoro è stato un 40enne che ha cercato di intascarsi un cellulare durante il proprio turno. Teatro del tentativo di furto, nella tarda serata di martedì, il polo logistico di Amazon di Castelguglielmo. Il lavoratore “manolesta” è stato notato dagli addetti alla sorveglianza, che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri.

Sul posto è quindi arrivata una pattuglia della Stazione di Trecenta e i militari hanno provveduto ad arrestare in flagrante l’uomo per tentato furto aggravato, accompagnandolo poi in caserma. Lo smartphone che aveva tentato di trafugare è stato restituito. Al termine delle attività di rito, non sussistendo i requisiti per l’emissione di misure cautelari, il 40enne è tornato in libertà. Difficilmente però potrà tornare a lavoro. Lo scorso settembre il polo polesano di Amazon ha compiuto un anno di attività e ha già superato quota 1.200 assunti a tempo indeterminato, oltre il 30% in più rispetto alla stima iniziale di 900, senza contare tutti gli interinali.

Fra questi continua a saltare fuori qualcuno che non resiste alla tentazione di arraffare qualcosa. Appena venerdì un lavoratore 30enne era stato notato dalla sorveglianza a sottrarre due telefoni durante il turno: erano intervenuti i carabinieri della stazione di Ficarolo ed era scattata la denuncia a piede libero. A novembre, invece, un 24enne romeno, residente in provincia di Ferrara, è stato trovato in possesso di un lungo elenco di oggetti rubati per un valore complessivo stimato in circa 1.500 euro. Il 20 maggio, invece, era stato pizzicato a rubare un 30enne che si era intascato un telefono cellulare con annessi auricolari e caricabatterie. Un anno fa, a febbraio, una 21enne di Piove di Sacco, era stata denunciata per furto aggravato dopo la sparizione di alcuni oggetti dalla linea di impacchettamento: un controllo nell’auto della ragazza aveva fatto saltar fuori una stampante portatile, una fotocamera, una confezione di burro d’arachidi, un profumatore per ambienti, due orologi, auricolari e un depilatore nasale.