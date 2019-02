A processo per la truffa delle lagune,il presidente di Almeca nei guai

di Francesco Campi

ROSOLINA - Ancora accuse incrociate che serpeggiano nelle lagune del Delta del Po e, in particolare, sulla laguna di Marinetta, che si estende per una superficie di circa 3,5 chilometri quadrati, fra i Comuni di Porto Viro e Rosolina, con un fondale basso e sabbioso che la rende una delle aree più vocate alla molluschicoltura e che sarebbe stata teatro, secondo la Procura, di una truffa ai danni di un ente pubblico, consumatasi ottenendo una concessione ritenuta parzialmente non dovuta perché il numero dei soci dichiarati sarebbe risultato inferiore a quello reale.