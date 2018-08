Sullo scontrino del bar veneto appare una scritta per i clienti: «No al razzismo»

No al razzismo, sì Adria integrata

. La scritta, comparsa sullo scontrino di un bar di Adria, in provincia di Rovigo e postata da alcuni clienti,sta facendo il giro dei social. Il titolare del bar già in passato aveva utilizzato gli scontrini per divulgare messaggi. Da un anno, infatti, li stampa con una scritta contro le slot machine:

Vivi responsabilmente, no alle slot machine

.

Invece dei soliti arrivedercì o grazie, ho pensato di usare gli scontrini come veicoli di messaggi sociali

. Nasce così l'idea, a Francesco Beghello, 55 anni, di porre sulla carta termica fiscale del registratore di cassa del bar, "Lo spiffero" di Adria, la scritta antirazzista e prima amcora quella contro lo slot. Anche per l'eco che i media, a livello nazionale, davano sui casi di intolleranza.

Qui ad Adria - osserva - non ci sono stati casi particolari. Ma sono stato colpito da quello che leggevo sui giornali o sentivo in televisione

. Beghello non è legato ad alcun partito o movimento

ma sono attento - dice - ai problemi sociali. E sfrutto il bar per metterli al centro dell'attenzione dei clienti

.

