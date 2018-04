Un'abitazione realizzata solo con la paglia che usa energia rinnovabile

di Guido Fraccon

ADRIA (ROVIGO) - Una, tutta di paglia. L'operazione che sarà svelata al pubblico sabato 5 maggio alle 16.30, a Orticelli, è realizzata da, titolari dell'. Dopo esperienze di vita e di studio in Brasile, hanno deciso di aprire un'azienda agricola biologica. «L'abbiamo immaginata come un laboratorio che potesse farci sperimentare la cura per l'ambiente, la produzione di cibo sano, l'inclusione sociale e l'alleanza tra produttori e consumatori. Il terreno non è molto: tre ettari».Successivamente è nata l'esigenza di uno stabile per la vendita diretta e un'aula didattica. «Mettendo a frutto le nostre esperienze ci siamo avventurati nell'autocostruzione di una casa in paglia».