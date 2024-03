ADRIA (ROVIGO) - Il Polo Tecnico raddoppia. L'istituto superiore adriese, a partire dal prossimo anno scolastico, è pronto ad offrire una opportunità di crescita al territorio e una risposta alla richiesta di forza lavoro sempre più qualificata. Ai nastri di partenza un corso serale ad indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, articolazione Elettronica. L'iniziativa sarà rivolta a chi non ha completato il proprio percorso di studi, o lo ha completato in altri settori, e ha la necessità, o il desiderio, di completarlo allo scopo di favorire il proprio inserimento nel mondo del lavoro, nel caso in cui sia in cerca di occupazione o voglia migliorare le proprie condizioni e proprie opportunità professionali, se già impiegato.

NUOVE COMPETENZE

Con l'avallo di palazzo Tassoni, che crede molto in questa nuova esperienza formativa, l'istituto superiore adriese ha presentato a palazzo Tassoni questa nuova opportunità. A fare gli onori di casa il primo cittadino Massimo Barbujani. A rappresentare il Polo, la dirigente scolastica Sara Manzin ed i docenti Barbara Cappello ed Roberto Frigato. Comune l'obiettivo dell'Amministrazione comunale e della scuola: promuovere percorsi di apprendimento flessibili per gli adulti al fine di garantire un più ampio accesso all'istruzione superiore per persone prive di qualifiche di accesso tradizionali, favorire lo sviluppo e la diffusione di un sistema nazionale per il riconoscimento e la convalida di competenze comunque acquisite e contrastare il deficit formativo attraverso l'erogazione di percorsi finalizzati all'innalzamento del livello di istruzione, favorendo il riavvicinamento e il completamento del ciclo di studi, facilitando il rapporto con il mondo del lavoro.



«Si tratta - ha spiegato Barbujani - dell'inizio di un percorso importante rivolto ai maggiorenni. Nel mondo del lavoro una qualifica è sempre più necessaria e determinante. Soprattutto nel nostro territorio, molte persone non hanno le qualifiche necessarie richieste dalle aziende per trovare lavoro. Oggi, più che mai, il cosiddetto pezzo di carta', conta. Se manca, si rischia di rimanere fuori dai giochi. L'iniziativa ha ottenuto, vista la sua importanza, l'avallo della Provincia di Rovigo, della Regione Veneto, della Camera di Commercio e di Veneto Lavoro».

«Il corso è rivolto agli adulti, anche stranieri - ha precisato Manzin - che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ai 16enni in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, e che dimostrano di non poter frequentare il corso diurno, a coloro che non hanno completato il proprio percorso scolastico, a chi, pur in possesso di un diploma, vuole riqualificarsi. In questo caso la frequenza potrà limitarsi alle sole discipline non svolte nel precedente corso di studi. È rivolto ai disoccupati, agli occupati pubblici e privati ed agli autonomi».



SBOCCO LAVORATIVO

«L'obiettivo primario - ha evidenziato Cappello - è quello di favorire, in una prospettiva di riqualificazione professionale, un'opportunità di sbocco lavorativo al termine del ciclo formativo. È fondamentale che un corso per adulti sia fortemente orientato in questo senso. La durata del corso sarà di cinque anni, ma saranno attivate solo la classe terza, quarta e quinta. Si potrà risparmiare annualità chiedendo il riconoscimento di crediti sia formativi che lavorativi». Per informazioni e iscrizioni si può visitare la pagina web del Polo Tecnico.