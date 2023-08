Adria. Il tetto del liceo classico Bocchi-Galilei sarà rifatto: nuovi solai, controsoffitti rimossi e copertura sostituita

ADRIA (ROVIGO) - Conto alla rovescia per i lavori di manutenzione straordinari della copertura, il rifacimento dei soffitti dell'ultimo piano e la sostituzione parziale dei serramenti della sede di via Dante (indirizzo classico) del liceo Bocchi-Galilei. Se non si verificheranno intoppi, il cantiere aprirà in autunno.

La Provincia di Rovigo ha validato il 3 scorso il progetto in questione ed ha aperto la procedura per l'appalto dei lavori.

Sarà sostituita completamente l'attuale copertura a capriate lignee e ne verrà realizzata una nuova. Saranno rimossi i controsoffitti esistenti e saranno realizzati nuovi solai. L'operazione prevede un importo complessivo per lavori di 815mila euro, di cui 763.604 euro soggetti a ribasso e 51.395 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché la direzione dei lavori se li era aggiudicati il Meg Studio di Noventa Padovana (Pd), con il ribasso del 62,50%, pari a un prezzo totale netto di 48.903 euro, rispetto ai 130mila circa a base d'asta.

L'OPERAZIONE

L'operazione, è prevista anche la sostituzione parziale dei serramenti, contabilizza un impegno di spesa totale di un milione e 200mila euro. La Provincia farà fronte all'impegno grazie ai fondi del Piano di ripresa e resilienza, per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione relativi alla messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. Oltre un anno fa palazzo Celio aveva promosso un'indagine strutturale sui solai della scuola, affidandoli alla Tecnoindagini di Cusano Milanino (Mi). Ad oggi inoltre alcune aule sono momentaneamente indisponibili.

Già anni fa la Provincia aveva promosso alcuni interventi sulla copertura del liceo per eliminare infiltrazioni di acqua piovana. Era infatti stata accertata un'infiltrazione causata dal degrado di una conversa in lamiera che aveva compromesso la funzionalità di una trave diagonale della sottostante struttura portante di copertura. La trave era stata puntellata. Ricordiamo che la sede del classico è chiusa da un anno; le classi sono state trasferite a pochi metri di distanza, in via Bocchi, in uno stabile sempre di proprietà di palazzo Celio, che un tempo ospitava gli allievi geometri.

LA STORIA

Istituito nel 1841 grazie al lascito testamentario di Carlo Bocchi, nobile adriese che alla morte decise di donare una parte cospicua del suo patrimonio al fine di creare "uno stabilimento di educazione a speciale profitto dei concittadini", il Bocchi è la scuola più antica della città. Fu aperta con lo status di Ginnasio Vescovile e nel 1872-1873, in seguito a una lunga controversia tra autorità civili e religiose, divenne Ginnasio Civico. Nel 1889 avvenne la sua trasformazione in Regio Ginnasio e nel 1913, aggregato al ginnasio Bocchi, venne istituito il Regio Corso magistrale. Nel 1933 alle due classi del ginnasio, fu affiancato il triennio del classico. Nel 1962-63 l'offerta formativa si allargò con l'istituzione dell'indirizzo scientifico, le cui aule erano ospitate proprio al Bocchi. L'indirizzo scientifico diventò autonomo solo nei primi anni Settanta.