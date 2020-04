ADRIA - Da indesiderato a super dirigente in due anni. Questa la parabola dell'ingegner Andrea Portieri da mercoledì responsabile, a tempo determinato, con l'incarico fino alla scadenza del mandato del sindaco o fino al subentro di un nuovo primo cittadino, del Terzo Settore. Portieri si occuperà di lavori pubblici, gestione del patrimonio, cimiteri, impianti tecnologici, manutenzione, sicurezza sul lavoro, ambiente, energia, decoro urbano, protezione civile, viabilità e comunicazione. Avrà un rapporto di lavoro part time sino al 30 giugno ed a tempo pieno dal 1 luglio.



VECCHIE RUGGINI

Già assessore tecnico nella ultima esperienza Barbujani, era stato costretto a dare le dimissioni per il fuoco delle opposizioni in particolare di Ibc dell'attuale sindaco Omar Barbierato, e M5S. Proprio Barbierato punta molto su Portieri dal momento che gli è stata riconosciuta anche un'indennità di 10.500 euro all'anno lordi. Nella decisione si sarebbe tenuto conto della temporaneità del rapporto di lavoro, della specifica qualifica professionale e culturale in suo possesso nonché delle sue elevate professionalità ed esperienza. Sono state inoltre prese in considerazione la molteplicità e la complessità dei procedimenti che interessano il terzo settore, così come riorganizzato, e la sua rilevanza strategica. Portieri, per la cronaca, qualche settimana fa si era aggiudicato un bando da dirigente all'urbanistica. Successivamente era stata approvata una delibera di giunta che riorganizzava tutti i settori. «Stiamo concretizzando - dichiara Barbierato - un'idea ambiziosa. Adria, per ruolo e importanza, necessita di una figura dirigenziale speciale, capace di affrontare politiche anche di aria vasta, intese nel senso più stretto dei bisogni dei nostri cittadini e di supervisione dell'area tecnica. In pratica un super dirigente, che resterà in carica fino alla fine del mio mandato. La sua assunzione rappresenta una sfida fondamentale per ripartire più forti che mai, appena questa pandemia si allenterà».



LE PRIORITÀ

Saranno diverse le priorità che Portieri sarò chiamato ad affrontare a partire da quelle ambientali, come Coimpo, a tutta una serie di lavori pubblici e alla questione legata al patrimonio comunale. Il nuovo assetto della macchina comunale è costituito dal segretario Gianluigi Rossetti; Serenella Barbon per servizi finanziari, demografici e socio assistenziali, Eva Caporella De Mattia con competenze su pianificazione urbanistica, edilizia privata, Suap, istruzione e biblioteca.



CIMITERI RIAPERTI

In città il camposanto aprirà i cancelli, dalle 8 alle 12, oggi, domani e giovedì. Martedì, mercoledì e venerdì, nello stesso orario, ci si potrà recare in quelli frazionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA