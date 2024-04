ADRIA - In un'area di oltre 200 metri quadri sono stati trovati, dalla Guardia di Finanza, rifiuti di vario genere per circa 5.000 chili. Sulla base di un primo esame, i rifiuti sono stati inoltre classificati come speciali sia pericolosi che non pericolosi.

In particolare, è stata riscontrata la presenza di rifiuti derivanti dalla demolizione di manufatti del tipo eternit e altri detriti edili, serbatoi in metallo, elettrodomestici, pneumatici, tubazioni, plastiche, materiale ferroso e legnoso, abbandonati in maniera incontrollata. La zona interessata si trova in prossimità del fiume Po ed è vicina ad alcuni terreni agricoli e alle relative colture. A seguito degli accertamenti svolti è stata sequestrata l'area di circa 200 mq ed è stato denunciato il responsabile.