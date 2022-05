ADRIA - Ci sono storie che meritano di essere narrate. Ci sono immagini e racconti finiti nell’immaginario collettivo , ma di cui poi s i è persa traccia e testimonianza, vicende che rischiano di non essere tramandate alle nuove generazioni. Una di queste risale al 29 settembre 1953 , quando il prato erboso del Bettinazzi, simbolo calcistico di una comunità che allora si stava risollevando dalla tragedia dell’alluvione del ‘ 51, ed oggi dalla pandemia, accolse quasi come un alieno, un eroe, il campionissimo del ciclismo , Fausto Coppi.

Con il numero uno del ciclismo mondiale, uno dei più forti atleti di tutti i tempi, anche altri grandi protagonisti del mondo delle due ruote: Fiorenzo Magni, Toni Bevilacqua, l’australiano Sydney Philip Patterson, Arrigo Padovan ed altri. Il gruppo fu accolto al Bettinazzi dal sindaco Sante Tugnolo. Coppi in quell’anno aveva vinto a maggio il Giro d’Italia e ad agosto i M ondiali su strada a Lugano.