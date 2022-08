Teatro, caccia a un direttore artistico per la stagione 2022/23

ADRIA - A.A.A. direttore artistico cercasi per la stagione teatrale 2022-23. Il Comune, con l'obiettivo di rivitalizzare il teatro comunale, ha pubblicato un avviso pubblico per l'affidamento della direzione artistica della prossima stagione teatrale e di altri eventi musical-culturali. Potranno partecipare a questa procedura comparata, il bando scadrà a fine mese, singoli professionisti, imprese individuali, società di capitali e di persone. Il direttore artistico, secondo le indicazioni, formulerà il cartellone e strutturerà la linea programmatica. Contatterà inoltre le compagnie artistiche, elaborerà il quadro economico, comprendente le spese a carico del Comune e quelle tecnico-gestionali, comunicative e di marketing. Svolgerà inoltre ogni altra valutazione utile a dare valenza ad un progetto artistico integrato e si attiverà nella ricerca di sponsorizzazioni e raccolte fondi. La sua attività dovrà svolgersi in sinergia con il dirigente dei servizi di staff e con l'ufficio cultura, in coerenza con obiettivi, risorse e tempi indicati dall'amministrazione comunale. Per le sue prestazioni è previsto un corrispettivo di 6mila euro annui.



IL RUOLO

Il direttore sarà tenuto a predisporre ed elaborare le proposte di programmazione delle stagioni di spettacolo dal vivo. In particolare dovrà predisporre annualmente il progetto artistico relativo alla scelta degli spettacoli da inserire nella stagione teatrale e definire la sostenibilità dei costi, diretti e indiretti, nel limite delle risorse stanziate e secondo gli indirizzi dettati dall'amministrazione comunale. Sarà suo compito avviare e mantenere i contatti con enti, istituzioni e altri teatri, regionali, nazionali ed internazionali, anche al fine di nuove ed innovative collaborazioni per offrire ospitalità a spettacoli di prosa, danza e musica. Dovrà sovraintendere all'allestimento e presenziare alla messa in scena degli spettacoli e delle rassegne direttamente organizzate dal Comune.



GLI OBBLIGHI

Dovrà garantire la supervisione e approvazione sui contenuti artistici delle altre rassegne, per assicurare equilibrio e diversificazione e valutare le proposte di attività diverse di spettacolo che pervengano al Comune. Tra i suoi compiti anche quello di collaborare con palazzo Tassoni per la promozione e diffusione di altre eventuali attività culturali. Sarà chiamato infine a collaborare ed essere operativo nelle attività di promozione del calendario delle iniziative, a curare i rapporti con la stampa, fornendo consulenza per la realizzazione del progetto di comunicazione e marketing e nella redazione delle istanze e consuntivi per l'accesso a contributi statali, regionali ed eventualmente comunitari, nonché di altri soggetti pubblici o privati. A fine stagione dovrà stilare un rapporto dettagliato e conclusivo sull'attività svolta. Chi parteciperà al bando dovrà essere iscritto nel registro delle imprese, essere in possesso di adeguate competenze tecnico-artistiche, avere una comprovata esperienza di almeno 2 anni nell'organizzazione e direzione manageriale artistica maturata nel settore dello spettacolo.