ADRIA - Sulle note del Corpo bandistico musicale Giuseppe Verdi di Taglio di Po, diretto da Mario Marafante, taglio del nastro oggi delle manifestazioni de La Befana vien di notte 2023. Alle 17 la simpatica vecchina, impersonata da Monica Stefani, approderà, in barca, in piazza Cavour. Sorpresa di giornata il fantastico animale gigante del Canalbianco, un roditore abituale frequentatore dei corsi d'acqua. Alle 17,30 nella galleria degli artisti saranno festeggiati invece gli 11 anni della manifestazione con una mega bissola da record, offerta dalle pasticcerie Castello, Donà, Golosone e Vecchia Adria. La vecchietta poi raggiungerà piazza Garibaldi per inaugurare il suo villaggio composto non solo dalla sua abitazione, dove accoglierà i bimbi assieme a Sa Gina, alias Rita Franzoso, ma anche da una casetta delle meraviglie e dal grande libro di Pinocchio. Ad abbellire il tutto le bancherelle, i giochi di abilità d'altri tempi, il falegname della Befana e le mascotte della Befana. Seguirà alle 18 Sette note per la Befana una rassegna canora che vedrà protagonisti i bambini partecipanti al concorso de La Raganella.



I LABORATORI

Domani l'appuntamento è fissato per le 15,30 in biblioteca dei ragazzi con Filastroccando. Seguirà alle 16,30, in piazza Garibaldi il Raspa sbusa incola taca, il laboratorio del falegname della Befana, e l'esibizione del mago Zanca. Giovedì la Befana visiterà il Centro Aiuto alla vita. Seguirà alle 16,30 Bissolando, la degustazione di bissola a cura del Cipriani in galleria artisti. Alle 20 inoltre al ristorante Ca' Scirocco è in programma la Cena d'la vecia. In sala Cordella invece sarà visitabile dalle 17 alle 19,30 la mostra iconografica B come Befana. Quando la vecchina entrava nei libri di scuola.



ZAIA TESTIMONIAL

Anche il presidente del Veneto Luca Zaia ha voluto ieri dedicare un pensiero a questa manifestazione unica nel suo genere. «In questo periodo Adria - ha scritto - si trasforma nella Citta della Befana, in una festa che da ormai 11 anni raccoglie migliaia di persone. Dal 3 al 6 gennaio le strade e la piazza di questa cittadina polesana diventano il villaggio della Befana, aspettando la vecia con tanti eventi per i bambini e le famiglie. L'evento valorizza la tradizione popolare in ogni sua dimensione, dall'arte culinaria, dolciaria, ai racconti orali nell'antico dialetto locale, alla maestria degli artigiani, fino alle più recenti collaborazioni con le aziende green del territorio. Da visitare».