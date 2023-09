ADRIA (ROVIGO) - I passaggi pedonali di via Marconi, all'incrocio con via Arzeron, e di via Arzeron angolo via Marconi, definiti da numerosi cittadini ad alta pericolosità, finiscono nuovamente sotto accusa. «I due passaggi pedonali sono a ridosso di una curva che impedisce la visibilità - racconta una signora, indicando i due attraversamenti nei pressi della scuola media Buzzolla - tanto che due settimane fa ho rischiato di essere centrata da un'auto mentre stavo attraversando via Marconi sulle strisce. Ho fatto cenno con la mano, indicando la mia intenzione di attraversare a colei che guidava la macchina, ferma allo stop di via Arzeron. La signora, probabilmente impegnata a guardare alla sua destra, non mi ha visto e ha ripreso la marcia per svoltare a sinistra. Solo con una brusca frenata è riuscita a fermare la macchina, sfiorandomi».

Il problema di questo varco e la richiesta di spostarlo più in là, non sono nuove. Erano state sollevate anni orsono al comando della Polizia Locale. La segnalazione era stata portata avanti da una donna che aveva visto marito e figlio rischiare l'investimento a causa dell'alta velocità di un'auto in transito. «C'è poco spazio di manovra - osserva un altro residente - in auto c'è il rischio di trovarsi di fronte all'improvviso pedoni che attraversano, oltretutto in un tratto molto frequentato, nei pressi dell'accesso a vari condomini, negozi e un supermercato».



PROBLEMA IGNORATO

Anche nel tratto a senso unico di via Arzeron, direzione Bortolina, non andrebbe meglio. «Per i conducenti - commenta un esercente di via Marconi - c'è poco spazio per un'eventuale reazione in caso di attraversamento di pedoni, visto che il passaggio si trova molto vicino a una curva che non permette un'adeguata visuale. Il problema è stato segnalato, finora però non abbiamo avuto risposte. Il problema non si pone in orario scolastico, perché ci sono i vigili, ma in tutte le altre fasce sì. Ho sentito che la nuova Amministrazione vorrebbe mettere mano al piano del traffico: speriamo si ricordino di noi. Oltretutto sono numerosi i pedoni che usano quel percorso anche si sera. Le strisce potrebbero essere rifatte magari con una vernice ad alta visibilità».



ALTRI PUNTI NERI

Stessa situazione in via Dante di fronte liceo Bocchi Galilei. Anche qui il passaggio è considerato troppo vicino all'incrocio. Tra i punti neri degli attraversamenti anche quello di ponte Castello che da anni viene considerato a rischio sia per l'alta velocità dei mezzi in transito, soprattutto al mattino presto, che soprattutto per la scarsa visibilità creata dalla conformazione della strada e dall'inclinazione dei raggi solari che nelle prime ore della mattinata accecano coloro che provengono da riviera Roma.