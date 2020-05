Salvini: «Zaia alla guida del Paese? Sono orgoglioso che sia amato dagli italiani»

MILANO - Il leader della Lega Matteo Salvini fa buon viso alle voci su una possibile candidatura del governatore del Veneto Luca Zaia alla guida del Paese dopo l'emergenza Coronavirus. «Io sono solo orgoglioso se uomini e donne della Lega sono amati e apprezzati in Italia e nel mondo - ha detto Salvini-. Zaia lo sento tutti i giorni, per me è motivo di orgoglio se a nome della Lega qualcuno è riconosciuto come un grande sindaco o governatore. Ora però i giochini di partito o tra partiti non mi appassionano, prima salviamo le vite e i posti di lavoro». A parlare della leadership di Zaia è stato recentemente anche Roberto Maroni in una intervista.



Ultimo aggiornamento: 13:32

