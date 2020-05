Matteo Salvini è felice del consenso di Luca Zaia. «Cresce il consenso di Zaia? Per me è una gioia. Sono felice che un uomo della Lega sia più apprezzato di tanti ministri. Luca Zaia lo sento tutti i giorni, condividiamo scelte, proposte. Per me è motivo di felicità e soddisfazione», dice a 'Cartabianca' il leader della Lega, Matteo Salvini.

Ultimo aggiornamento: 6 Maggio, 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA