Voucher online per sostenere il turismo dell'Isola del Sole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voucher online per sostenere le attività turistiche di Grado. Ilha avviato la campagna per sostenere i “luoghi del cuore” dell’Isola del Sole, ottenendo voucher vacanza o consumazione da utilizzare in futuro. Un modo diretto e concreto per mantenere vivo il tessuto imprenditoriale della località turistica. Ispirati da innumerevoli idee e iniziative creative, in risposta all’, il Consorzio presieduto daha deciso die scongiurarne la chiusura durante questa situazione eccezionale che può avere effetti devastanti su tutto il comparto turistico, ricettivo e della ristorazione, mettendo in campo un progetto: in questi giorni è stata realizzata la piattaforma ( https://it.gradomyhappyplace.com ) attraverso la quale il supporto economico, senza intermediazioni, arriva al 100 per cento direttamente alle aziende.«Grado ha una storia ultracentenaria – spiega Soyer -. La località ha superato due guerre mondiali, è stata danneggiata da questi eventi, ma è sempre rinata più bella e ospitale di prima. Nella trincea nella quale ci troviamo ora, però, gli operatori non possono essere lasciati soli e, per resistere, crescere e migliorare, hanno bisogno della solidarietà di tutti, affezionati clienti in primis». Utilizzando la piattaforma, i clienti fidelizzati possono sostenere il proprio “luogo del cuore”, a Grado, che sia un bar, un ristorante, un negozio, un albergo, un’agenzia immobiliare o uno stabilimento balneare. Cittadini gradesi, ospiti abituali, clienti affezionati, appassionati della laguna, possono aiutare le aziende, che in questo momento dispongono di poca liquidità per far fronte alle varie spese, effettuando una seguito del quale viene emessa regolare ricevuta e un, di egual valore, che potrà essere utilizzato in futuro. Chi visita la piattaforma trova un elenco disuddivise per categoria, con nome e foto (la piattaforma è aperta a nuove eventuali e auspicate adesioni), e può corrispondere l’importo desiderato, a sua discrezione, all’azienda prescelta.