VENEZIA - Sulla cassa di Palazzo Ferro Fini gli ex consiglieri regionali pesano più di quelli in servizio: 9,6 contro 7,6 milioni. Evidentemente cinquant'anni di storia si fanno sentire, con il loro carico di benefìci economici connessi al ruolo, per quanto sia passato: ormai l'importo degli assegni vitalizi e di reversibilità supera quello delle indennità erogate ai politici tuttora in carica, una zavorra ulteriormente aggravata dalla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati