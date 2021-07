Alluvione, squadra di 12 vigili del fuoco veneti in partenza per il Belgio Foto

VENEZIA - Missione internazionale di protezione civile in Belgio per 12 vigili del fuoco in partenza questa sera 15 luglio alle 22 dall’aeroporto Marco Polo di Venezia per prestare soccorso per l’alluvione che in queste ultime ore ha colpito il Nord Europa. I soccorritori, tutti qualificati per operare in ambiente acquatico alluvionale, provenienti dai comandi di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e della direzione interregionale si sono imbarcati sul C 130 J dell’aereonautica Militare per raggiungere Liegi. Imbarcati a bordo dell’aereo militare anche i mezzi fuoristrada e una serie di gommoni per il soccorso alluvionale.

A salutare i vigili del fuoco in partenza il direttore interregionale Loris Munaro e il comandante vicario di Venezia Calogero Barbera.