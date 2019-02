I 110 anni del Futurismo, serata esclusiva al Goldoni /50 poltrone per i nostri lettori - prenota

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A 110 anni dalla pubblicazione deldi, martedì 19 febbraio (ore 20.30) il Teatro Stabile del Veneto mette in scena al Teatro Goldoni di Venezia una. E in occasione della nascita di una delle maggiori avanguardie culturali del ‘900 internazionale e apre le porte ai lettori del Gazzettino.Con 50 poltrone riservate i lettori del Gazzettino saranno ospiti speciali della serata il cui programma si apre con lo spettacolo di Massimiliano Finazzer Flory, Gran Serata Futurista. Per cantare l’abitudine all’energia e alla velocità e prosegue con un originale aperitivo a tema offerto da “Bevande futuriste” e servito dagli allievi della scuola di ristorazione P. Berton di Valdobbiadene.A partire dai testi tratti dai più importanti Manifesti Futuristi di Marinetti, dalle poesie di Aldo Palazzeschi e dagli scritti di Giovanni Papini lo spettacolo combina creativamente e simultaneamente teatro, danza, musica, tecnologia e arte.Per prenotarsi è sufficiente scrivere a info.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it . I primi cinquanta riceveranno una risposta con tutte le indicazioni sulla serata e su come ritirare il proprio invito.