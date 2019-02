Turismo, metà spesa al centro-nord Veneto quarto. Venezia prima città

LA POLEMICA

Sono solo cinque le regioni italiane in cui si concentrae si trovano tutte nel Centro-Nord,Lo sottolinea il XXII Rapporto sul turismo italiano, presentato oggi alla Bit di Milano.con il 13,6% (pari a circa 11 miliardi di euro) della spesa complessiva effettuata dai turisti non residenti in Italia e di quelli residenti in altre regioni;(9,2 miliardi),(9,1 miliardi),(8,3 miliardi) e(6,1 miliardi).Seguendo un fenomeno mondiali, per cui alcune grandi città attirano da sole numeri elevatissimi di turisti, in Italia il numero di arrivi di stranieri è cresciuto a ritmi sostenuti tra il 2016-2017 nelle città d'arte. In particolare,, Firenze (73,9%), Roma (70,1%), Milano (64,9%) esono le cinque città d'arte con la percentuale più elevata di turisti stranieri. Città come Venezia e Firenze, ad esempio, presentano un indice di turisticità territoriale pari rispettivamente a 45 e 26, il che significa che, mentre a Firenze ve ne sono 26.Il peso di arrivi e presenze nelle Top Ten delle città d'arte (Roma,, Milano, Firenze, Torino, Napoli, Bologna, Verona, Genova e Padova) pari rispettivamente a circa il 25% ed il 20% di quelli complessivi rilevati a livello nazionale nel 2017.Il Rapporto, in coerenza con quanto sostenuto nell'Historic Urban Landscape dell'Unesco, sottolinea anche la necessità di realizzare politiche finalizzate alla valorizzazione del genius loci e allo sviluppo di nuove forme di sostenibilità, il che introduce un nuovo modo di interpretare il turismo, sempre più legato al concetto di slow, inteso come desiderio di venire a contatto con persone e culture locali, alla ricerca dell'autenticità dei luoghi nell'esperienza di visita.