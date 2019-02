Con le tasse di ingresso «rischiamo di diventare turista repellenti», secondo il ministro del Turismo Gian Marco Centinaio, che ne ha parlato a margine dell'inaugurazione della Bit a Milano. «Vorrei evitare in futuro di dover commentare dati bassi di afflusso turistico semplicemente perché qualcuno deve sistemare i propri bilanci», ha aggiunto. In particolare, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, «decida quel che vuole, è nelle sue competenze non gli dico bravo o cattivo. Dico che in Italia si chiede di aumentare sempre più il numero di turisti, però contemporaneamente abbiamo la tassa di soggiorno, la tassa di ingresso a Venezia, in Sardegna qualcuno propone la tassa di sbarco e in alcune isole minori c'é già». Il rischio ha concluso è che «i turisti vadano da un'altra parte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA