Migliaia di aziende riaprono lunedì, lavoratori richiamati, la protesta dei sindacati

VENEZIA - Diverse aziende venete, soprattutto metalmeccaniche, si stanno preparando a riaprire i battenti lunedì 6 aprile mandando comunicazione ai prefetti. Secondo Fiom-Uilm-Fim, i sindacati metalmeccanici delle tre sigle confederali, sono circa 14.000 le richieste di deroga inviate. Quindi migliaia di lavoratori verranno richiamati al lavoro.



« Siamo di fronte ad un evidente aggiramento del decreto di sospensione delle attività, in assoluto spregio della salute pubblica - scrivono in una nota Massimiliano Nobis (Fim-Cisl), Antonio Silvestri (Fiom-Cgil), Giancarlo Biasin (Uilm-Uil) - La condizione primaria è che nessuna persona sia esposta a rischi, perciò nelle aziende che non rispettano i codici Ateco e le misure anti-contagio previste dal Procollo del 14 marzo, diamo pieno mandato alle strutture territoriali di organizzare le iniziative di mobilitazione che riterranno opportune e di richiedere incontri con i Prefetti e con le Associazioni Industriali. È evidente a tutti che la ripresa dell'attività lavorativa potrà avvenire in tempi più rapidi, se, le occasioni di contagio si ridurranno al minimo ».