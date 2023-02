Valle Aurina, travolto da una valanga sul Monte Spicco poi la corsa in ospedale ma non c'è nulla da fare: morto 35enne

BOLZANO - Un 35enne della valle Aurina è morto dopo essere stato travolto da una valanga che si è staccata ieri sul monte Spicco, in Alto Adige. Il 35enne è stato estratto in fin di vita dai soccorritori dopo l'allarme lanciato dai familiari, preoccupati per il suo mancato ritorno a casa, verso le 19.30 di ieri.

L'uomo, attorno alle 22.30, è stato trasportato in gravissime condizione all'ospedale di Brunico dopo essere stato rianimato sul posto ed è stato ricoverato in terapia intensiva, dove è morto questa mattina.