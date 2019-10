Vaia, ecco i soldi ai privati: ripartiti ​i primi 25 milioni di euro

di Alda Vanzan

Tempesta Vaia, arrivano i soldi anche per i privati. Non tutti, perché a fronte di 70 milioni euro di contributi riconosciuti a chi ha subito danni alla propria abitazione o alla propria azienda, da qui a fine anno ne saranno erogati “solo” 25 milioni. L’elenco completo dei beneficiari con il relativo contributo è da oggi consultabile sul sito del nostro giornale www.gazzettino.it (vedi allegati in fondo all'articolo). E gli altri? Gli altri privati e le altre aziende che hanno presentato domanda di ristoro dei danni subiti e ai quali andranno complessivamente i 45 milioni di euro, dovranno aspettare che materialmente arrivino i soldi da Roma. E, quindi, se non ci saranno intoppi, l’anno prossimo. Mentre questa prima tranche di domande sarà liquidata entro la fine del 2019.

BENEFICIARI, I NOMI DI IMPRESE E PRIVATI:

