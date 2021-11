Terza dose di vaccino anti Covid: cosa c'è da sapere, chi deve farla, quando farla, anticorpi, anziani a rischio. Le domande e le risposte.



Quando inizia l'effetto della terza dose?

Sono 57 gli ospiti positivi in una casa di riposo. Tutti vaccinati con la terza dose da una settimana. Come si spiega?

Lo ripetiamo spesso: la vaccinazione è fondamentale nel difendere dagli effetti più pericolosi del Covid. Aiuta anche a non diffondere il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati