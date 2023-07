TRENTO - Ha ucciso la vicina di casa, Mara Fait, infermiera di 63 anni in pensione, a colpi d'accetta. Poi l'uomo, 48 anni di origine albanese ma da tempo residente in Italia, si è costituito ai carabinieri. L'omicidio è avvenuto ieri sera attorno alle 20.30 a Noriglio, frazione di Rovereto, in via Fontani.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che cercano di ricostruire la vicenda.