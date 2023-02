Terremoto Turchia-Siria, in partenza 6 autotreni di aiuti della Protezione civile del Veneto

VENEZIA /TRIESTE - A seguito della disponibilità immediata data per il sisma in Turchia e Siria, stata attivata dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale la colonna mobile della Protezione Civile della Regione Veneto. Già oggi in partenza per il porto di Trieste i primi mezzi. Saranno 6 autotreni a trasportare il materiale fornito dalla Protezione Civile del Veneto per i terremotati.

Il materiale inviato

Consiste in 500 letti completi, 2 generatori di corrente da 500 e 800 kVA, 2 container da 20 piedi, un blocco servizi completo di 2 wc e 3 docce, una torre faro, 42500 occhiali protettivi. «Il materiale è stato concordato con il dipartimento della Protezione Civile nazionale nel sistema dell'Unione Europea- spiega Gianpaolo Bottacin, assessore veneto alla Protezione Civile - Ovviamente il Veneto rimane a disposizione per ulteriori interventi. Con l'occasione ringrazio i nostri volontari che si sono messi immediatamente a disposizione e i nostri tecnici che si sono attivati subito dopo la prima scossa».