Valdaora-S. Maria di Sala, la 18. tappa del Giro a Nordest: tutte le info della Polizia stradale

Partirà alle 12 di givedì 30 maggio da Valdaora (Bz), la 18° Tappa del Giro d’Italia che percorrendo diversi km di strade, in prevalenza statali, in direzione sud, attraverserà le province di Treviso, Padova e Venezia, terminando nel comune di Santa Maria di Sala (Ve), tra le 17 e le 17,30.



E sempre nella mattinata, circa tre ore prima, intorno alle ore 9 partirà da Valle di Cadore (Bl), la 16° Tappa del Giro E-bike che, attreversando strade statali e provinciali delle provincie di Treviso e Padova, terminerà anch’essa a Santa Maria di Sala (VE), intorno alle 14,30. Gli operatori della Polizia Stradale saranno 40, di cui 26 motociclisti, 12 operatori in auto e due operatori a bordo di un’officina meccanica mobile, tutti coordinati dal vice questore Massimo Bentivegna che guiderà la scorta a bordo della nuova Alfa Romeo Giulia Veloce, mentre il coordinamento ed il collegamento tra l’organizzazione sportiva e le autorità provinciali di Pubblica Sicurezza sarà gestito dal Dirigente superiore Carlotta Gallo.



Il dispositivo sarà integrato lungo il percorso da operatori delle Sezioni Polizia Stradale di Treviso, Padova e Venezia messi in campo dal Dirigente della Polizia Stradale del Veneto, Cinzia Ricciardi, sia per i servizi di scorta-viabilità che per le iniziative di prossimità ed educazione stradale che, anche quest’anno accompagnano il Giro d’Italia e che saranno svolte all’interno del Pulmann Azzurro (aula multimediale itinerante cui è legato il progetto “Biciscuola” promosso dalla Gazzetta, rivolto ai bambini delle scuole primarie di tutta Italia). Per gran parte della giornata dunque questa Regione sarà interessata dal transito della corsa con inevitabili consegue sulla circolazione stradale.



La Direzione 9° tronco di Udine provvederà alla chiusura temporanea del tratto della carreggiata nord, dal nodo di Conegliano all’innesto sulla SS.51 Alemagna, dalle ore 12 alle 16 circa e fino a cessate esigenze. Inoltre sarà attuata la chiusura di tutte le entrate dal nodo di Conegliano fino all’innesto sulla SS.51 Alemagna, sempre con i medesimi orari. In carreggiata sud invece si provvederà alla chiusura di tutte le uscite in direzione sud, dall’innesto SS.51 Alemagna a Vittorio Veneto Sud, dalle ore 12.00 alle ore 16.00 circa e fino al termine della corsa.



PERCORSI ALTERNATIVI PER BELLUNO Per le lunghe percorrenze e mezzi pesanti: raggiungere la stazione autostradale di Padova est sulla A4 Torino-Trieste, immettersi sulla SR308 in direzione di Castelfranco Veneto, proseguire sulla SP83 e successivamente sulla SR53, immettersi sulla SP667 e poi sulla SR348 Feltrina verso Feltre, da quest’ultima località si potrà raggiungere Belluno proseguendo sulla SS.50. Per il traffico locale, uscire dalla A27 Venezia-Belluno alla stazione di Treviso sud, proseguire in direzione Treviso e poi sulla SR53 (Tangenziale di Treviso), all’uscita “AEROPORTO” immettersi sulla SR515 e successivamente sulla SR348 Feltrina, direzione Feltre, da quest’ultima località raggiungere Belluno percorrendo la SS.50.



PERCORSI ALTERNATIVI PER VITTORIO VENETO All’altezza del nodo di Conegliano, dalla A27 immettersi sulla A28 Portogruaro-Conegliano, in direzione di Portogruaro, uscire alla stazione autostradale di Godega di Sant’Urbano e proseguire sulla variante Pianzano, continuare il percorso su via Cesare Colombo e proseguendo sempre diritti, raggiungere la SP71 dalla quale si giungerà a Vittorio Veneto. Le indicazioni sulla viabilità alternativa saranno in ogni caso fornite delle Società Concessionarie mediante i PMV sia per il traffico proveniente da est che per quello proveniente da ovest.

