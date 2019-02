"Storia della Serenissima illustrata" in 4 volumi: in edicola ogni sabato col Gazzettino

Da sabato prossimo (16 febbraio) per complessive 4 uscite, distribuiremo in abbinamento con Il Gazzettino su tutta l'area di vendita l'opera "Storia della Serenissima Illustrata". E' la riproduzione anastatica dell'opera "Storia veneta" della seconda metà dell'Ottocento, che racconta in 150 tavole l'intera vicenda delle Serenissima, dalle origini alla caduta.



Le uscite saranno le seguenti:

vol.1 sab. 16/2

vol.2 sab. 23/2

vol.3 sab. 2/3

e vol.4 sab. 9/3



Ogni volume di grande formato orizzontale sarà in edicola a €6,90 (+ il quotidiano).

Per l'occasione, Alberto Toso Fei dedicherà la sua rubrica "Ritratti veneziani" all'illustratore Gatteri.

