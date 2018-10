Il ministro: stop alla caccia di domenica. No del Veneto: «Non serve a niente»

VENEZIA - Appello del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, per una sospensione almeno domenicale della caccia dopo la morte avvenuta domenica di un ragazzo ucciso da un cacciatore che l'aveva scambiato per un cinghiale:

appello alle Regioni affinché modifichino fin da subito il calendario in corso e blocchino almeno le battute di caccia (quelle ai cinghiali, le più pericolose e a rischio incidenti) la domenica, quando boschi e monti sono popolati ancora di più di escursionisti, da chi va a funghi, a castagne o semplicemente vuole godersi la natura senza correre il rischio di morire. Per adesso, con le competenze date al Ministero dell'Ambiente, è quanto si può fare - aggiunge rispondendo alle istanze delle associazione animaliste - Il Parlamento potrà fare le dovute valutazioni su ipotesi di riforma della normativa che consentano maggiore sicurezza e una migliore gestione dell'attività venatoria

«Purtroppo, non credo che vietare le doppiette di domenica annulli il rischio di incidenti, come quello successo ieri in Liguria: una vera tragedia, e bisogna avere rispetto per la famiglia della giovane vittima - commenta l'assessore veneto alla caccia, Giuseppe Pan - Gli incidenti di caccia possono accadere il sabato o in qualunque altro giorno della settimana. Per ridurre al massimo questi rischi, l'unico metodo è la prevenzione e la preparazione dei cacciatori, come facciamo noi in Veneto dove i cacciatori sono circa 42 mila e sono coinvolti - tramite selezione, in corsi e affiancamento con le guardie forestali - nei piani di contenimento del cinghiale».

