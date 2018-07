Lo spritz "bibita austriaca": scippato al Nordest e snaturato

di Alessandro Marzo Magno

Aridatece lo spritz: il più veneto degli aperitivi ormai è stato fagocitato, metabolizzato e rigenerato sotto forma di beveraggio fighetto milanese. Da intruglio da osteria popolare è diventato protagonista dell'apericena meneghino, e se n'è pure andato in giro per l'Italia e l'Europa, con lo Sprizzerò ampezzano e lo Hugo della val Venosta, ovvero variazioni sul tema. Tutta colpa della Campari che nel 2003 ha acquistato lo storico marchio Aperol e ha pensato di rilanciarlo attraverso lo spritz. L'aperitivo in questo modo è uscito dal Nordest, dove fino ad allora era stato più o meno relegato, ma è stato anche snaturato: ormai si fa quasi solo con l'Aperol e con il prosecco. Chi ha più di vent'anni ricorda bene che lo spritz si faceva rigorosamente col vino bianco fermo. Ora invece lo spritz veneziano, dal 2011 cocktail ufficiale dell'Iba (International Bartenders Association), prevede prosecco, Aperol, e seltz anzi, Soda water, per essere precisi.