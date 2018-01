Dal baccalà ai tessuti damascati e i verbali dorati: le spese del Palazzo

di Angela Pederiva

La politica estera del consiglio regionale punta decisamente verso Nord: destinazione Oslo. Lo si deduce scorrendo l'elenco deirelativi ale appena pubblicati dall'istituzione, che comprende ben tre decreti di spesa riguardanti la Norvegia. E non è l'unica curiosità.Trova così parziale risposta la domanda posta dal dem Graziano Azzalin («Quanto costerà esattamente questa trasferta istituzionale?»), in riferimento allanella patria del merluzzo, effettuata da una delegazione dell'ufficio di presidenza fra l'8 e il 12 marzo scorsi. Le cifre anticipate dai singoli partecipanti sono state rimborsate a ciascuno nel rispettivo statino mensile, ma ora si scopre il conto addebitato sulla carta di credito per le spese di rappresentanza:. In tema sono poi i 1.900 liquidati per la digitalizzazione del Diario di viaggio di Pietro Querini, che secondo la tradizione introdusse lo stoccafisso in Italia dopo un naufragio al largo delle isole Lofoten, e gli 854 impegnati per il restauro di una stampa donata dalla regina di Norvegia ai vertici del Palazzo. Al capitolo esteri appartengono poi gli esborsi per ladell'ufficio di presidenza, dal 7 all'11 novembre, in occasione della sessione europea delle assemblee legislative: 629,59 euro per rappresentanza e 3.000 per prestazione di servizi. La recente ospitalità offerta alla delegazione dell'Onu, con annesso incontro sulle città inclusive, ne ha richiesti invece 5.120,90.