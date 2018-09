«Ci sono pochi medici specializzati e ospedali fuori standard in Veneto»

di Raffaella Ianuale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Carenza di medici specializzati, ospedali fuori standard e eccessiva responsabilità scaricata sul singolo medico in caso di evento avverso. Queste le priorità individuate dai sindacati dei medici nei documenti consegnati a Palazzo Ferro Fini dove è iniziata la tre giorni di audizioni delIeri in commissione è stata la volta di sindacati (Usb, Uil, Cimo, Anaao, Snami), ordini professionali e rettori delle Università di Padova e Verona. Depositate le osservazioni in vista del dibattito consiliare sul progetto di legge presentato dalla giunta che vuole disegnare il futuro della sanità veneta dal 2019 al 2023.