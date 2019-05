«Salvini muori» gigantesca scritta in sede Lega. Fedriga: sono terrorizzati

UDINE - «Non più tardi di questa mattina abbiamo trovato una scritta gigantesca sul muro della sede della Lega Fvg di Reana del Rojale "Salvini muori". Vuol dire che hanno tanta paura. E a noi non danno altro che più forza per andare avanti». Sono le parole del governatore del Friuli Venezia Giulia e segretario regionale del Carroccio, Massimiliano Fedriga. «Penso che a sinistra siano terrorizzati. Da come stanno utilizzando l'informazione, la comunicazione dei loro gruppi politici e da come stanno organizzando i gruppi di estrema sinistra che sono partecipi e protagonisti di aggressioni continue».

