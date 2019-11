«Rifiuti non trattati». E il Veneto rimanda indietro i camion Ama

di Francesco Pacifico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Talmente sporca per essere lavorata (e riciclata) che in alcuni casi i carichi sono stati anche rimandati indietro. Cioè a Roma. Tra le difficoltà che Ama deve fronteggiare sulla differenziata c'è anche la qualità della sua frazione organica, dove è superiore al dovuto la presenza di materiali non compostabili. Nei contratti è previsto uno scarto non superiore al 5 per cento, mentre l'umido romano tocca anche il 25. Risultato? Gli impianti che dovrebbero lavorarla, come la Bioman di Mirano...