Marcato (Lega): «Se non cambiamo atteggiamento perdiamo anche la Regione Veneto»

VENEZIA - La sconfitta di Verona con l'elezione a sindaco di Damiano Tommasi del centrosinistrra «ci dà una grande lezione: se il 12 giugno non cambiamo atteggiamento e non facciamo una seria riflessione perderemo le politiche e la Regione». Non usa mezzi termini Roberto Marcato, assessore veneto e leader di primo piano della Lega regionale per capire che la sconfitta di Federico Sboarina deve far cambiare qualosa all'interno del centrodestra. «Sono più preoccpato della reazione alla sconfitta - rincara - che del risultato per due motivi. Perchè ho il timore che anzichè fare un'analisi profonda, violenta e onesta, si cerchino delle scuse, per ognuno vuole difendere il poprio orticello, la propria posizione. E poi perchè - conclude - si dovrebbe parlare, dire, e non lo fa».