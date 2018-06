Processo-lumaca: ministero condannato a risarcire i creditori

di Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Tre lustri per un processo: troppi. Così, costretti ad insinuarsi in un fallimento per riavere i loro soldi, avevano chiesto e ottenuto lper l'. Ma dopo il danno, è arrivata la beffa: il dicastero ha fatto lo gnorri per un altro paio d'anni, di conseguenza le vittime della sentenza-lumaca hanno dovuto avviare una, che questa volta si è conclusa in poco tempo con una nuovaa carico di via Arenula.Il contenzioso in sede civile era durato ben 14 anni, 11 mesi e 11 giorni, andando dunque ben al di là dei sei anni (tre in primo grado, due in secondo e uno nel giudizio di legittimità) fissati dalla legge Pinto come termine ragionevole. Per questo i creditori si erano rivolti alla Corte d'Appello di Venezia, che nel 2016 aveva sancito la fondatezza delle loro richieste e aveva disposto il pagamento di una serie di somme, a titolo di equa riparazione, in aggiunta a 1.400 euro di spese...