Pd, a Nordest il "ciclone" Elly Schlein: doppiato Stefano Bonaccini

VENEZIA - Altro che venticello di rinnovamento. Alle 20, quando hanno chiuso i seggi ed è cominciato lo spoglio, il ciclone Elly ha travolto il Veneto da nord a sud, da est a ovest. Farra di Soligo, Belluno: Schlein 62 voti, Bonaccini 18. Valdagno, Vicenza: Schlein 247, Bonaccini 120. Mira, Venezia: Schlein 435, Bonaccini 217. E poi i risultati dall'estero, perché si poteva votare anche se non si era in Italia: così i veneti a Parigi hanno portato Elly Schlein a quintuplicare il risultato ottenuto dal governatore dell'Emilia Romagna, 165 a 32, mentre dall'Inghilterra la sberla è stata ancora più forte: 251 a 29. E in Comune di Venezia Schlein ha avuto un consenso bulgaro: 73,14%. Il dato definitivo delle primarie del Partito Democratico era atteso in nottata, ma lo spoglio ha dato subito l'idea di una valanga di consensi per Elena Ethel Schlein, per tutti Elly. Perché in Veneto la deputata eletta lo scorso settembre a Montecitorio, già vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, per due volte volontaria negli Usa per la campagna elettorale di Barack Obama, alla fine è riuscita addirittura a doppiare Stefano Bonaccini. E in Friuli Venezia Giulia il fenomeno si è ripetuto: Schlein 63,6%, Bonaccini 35,4%. Un ciclone.



I BIG



Oltre che una sconfitta veneta per Bonaccini, l'affermazione di Schlein nella regione è un segnale per la sua classe dirigente. La quasi totalità dei big del Partito Democratico veneto stava infatti con il governatore dell'Emilia-Romagna: gli europarlamentari Alessandra Moretti e Achille Variati, il capogruppo a Palazzo Ferro Fini Giacomo Possamai con i consiglieri Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon (entrambi capilista per l'assemblea nazionale, il primo a Belluno-Treviso, la seconda a Verona), Francesca Zottis e Jonatan Montanariello, e poi la giovane neodeputata Rachele Scarpa, gli ex parlamentari Andrea Ferrazzi e Nicola Pellicani. Tutti con Bonaccini. Tra gli eletti in Regione e in Parlamento, solo due si erano schierati al fianco della parlamentare dalla doppia cittadinanza italo-americana: il deputato Alessandro Zan e la consigliere regionale Vanessa Camani, tutti e due padovani. Con loro il trevigiano Matteo Favero, i veneziani Monica Sambo ed Emanuele Rosteghin, l'assessore veronese Federico Benini. E poi tutti gli ex di Articolo Uno di Michele Mognato. Andrea Martella, in quanto segretario del Pd veneto, ha voluto mantenere durante tutto il congresso un profilo super partes, pur avendo la sua area nazionale (Andrea Orlando) e locale (Vanessa Camani) schierata con Schlein.



RIBALTAMENTO

Il popolo delle primarie ha dunque rovesciato il risultato del partito. Dai congressi dei circoli svoltisi dal 3 al 12 febbraio e riservati ai soli iscritti al Pd, in Veneto, seppur di misura, il vincitore era stato Bonaccini con 2.923 voti contro i 2.620 ottenuti da Schlein. C'erano stati appena 303 voti di scarto, ma il governatore dell'Emilia-Romagna tra gli iscritti aveva vinto. Le primarie "aperte" a tutti in Veneto hanno invece hanno rovesciato il risultato.

Indubbio, invece, il calo dell'affluenza, circa 60mila elettori. Nel 2019, quando si affermò Nicola Zingaretti, in Veneto alle primarie votarono 86.942 persone, addirittura più del 2017 - 86.735 - quando vinse Matteo Renzi. In Friuli Venezia Giulia hanno votato in 15.740.

I DATI DEFINITIVI

Veneto

Voti validi 59.403

Bonaccini 21.675 (36,49%)

Schlein 37.728 (63,51%)

Belluno

Voti validi 2.182

Bonaccini 728 (33,58%)

Schlein 1.440 (66,42%)



Padova

Voti validi 13.498

Bonaccini 4.769 (35,53%)



Rovigo

Voti validi 2.962

Bonaccini 1.387 (37,55%)

Schlein 1.530 (52,45%)



Treviso

Voti validi 9.865

Bonaccini 3.761 (38,31%)

Schlein 6.057 (61,69%)



Venezia

Voti validi 12.988

Bonaccini 4.397 (33,99%)

Schlein 8.539 (66,01%



Verona

Voti validi

Bonaccini 3.748 (36,37%)

Schlein 6.557 (63,63%)



Vicenza

Voti validi 7.880

Bonaccini 2.885 (36,81%)

Schlein 4.952 (63,19%)