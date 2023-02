Elly Schlein stravince in Friuli Venezia Giulia. In tutte e quattro le province la candidata non ha lasciato scampo a Stefano Bonaccini. Non solo. Alla fine dello spoglio dei 150 seggi che erano stati allestiti in tutte le aree della regione, la percentuale con la quale la Schlein ha battuto il suo rivale è stata del 63.5 per cento per un totale di 9.941 voti, contro il 36.4 per cento di Bonaccini che si è fermato al 36.4 per cento. Una vittoria, dunque, che è maturata nei seggi e che la Schlein si è conquistata con i simpatizzati del Pd che sono andati alle urne e hanno voluto dare una indicazione diversa rispetto al voto del primo turno, quanto alle urne erano andati solo gli iscritti. Ma non è tutto. La maggioranza di chi al primo turno aveva votato Gianni Cuperlo e Paola De Michieli ha virato il consenso su Elly Schlein.



L'AFFLUENZA

Non siamo certo ai numeri delle prime primarie e neppure delle seconde, ma visto il meteo di ieri, che ha portato le temperature a sfiorare lo zero e la bora a soffiare sull'intera regione, il numero degli elettori alle primarie del Pd è stato più che onorevole. Alla fine ai seggi sono andate 15mila 740 persone. Non sono poche, segno che c'è non solo voglia di partecipazione, ma anche la volontà di contare di più e di rilanciare il partito della Sinistra che ultimamente di scoppole ne ha prese tante. Un buon viatico in previsione delle prossime regionali: il Pd ha messo in moto la macchina che è partita al primo colpo. «In Fvg la partecipazione a queste primarie dà l'indicazione al Pd di aumentare lo sforzo per mandare a casa Fedriga, essere alternativa alla Destra arrogante che sta tenendo bloccata la Regione, occupa tutti gli spazi, spende male e peggiora le condizioni di vita delle famiglie». Lo dichiara il segretario regionale del Pd, Fvg Renzo Liva. «Una partecipazione che per qualcuno è inattesa ma che invece spiega il segretario dem - conferma come la comunità dei democratici sia vitale e risponda nei momenti cruciali per il Paese e per il partito. Il Pd riesce a mobilitare una massa di cittadini per scegliere la leadership e la linea politica, in un momento di profonda disaffezione verso la politica, con percentuali di astensione altissime alle ultime regionali».



SUI TERRITORI

Come detto Elly Schlein ha vinto ovunque. A Pordenone su 3.686 votati ha preso il 59.1 per cento con 2.173 voti contro i 1502 di Bonaccini. Ancora meglio a Udine con il 61 per cento per un totale di 4.352 votati, mentre Bonaccini si è fermato a 2.778. A Trieste alle urne sono andati in 2.833 e la Schlain ha vinto con il 74.2 per cento per un totale di 2.084 consenti contro i 727 di Bonaccini. Evidente che i voti di Cuperlo sono passati praticamente tutti alla candidata. Infine Gorizia: alla Schlein 1.332 voti pari al 65.5 per cento, contro il 34.5 di Bonaccini per 701 voti.



LE MOZIONI

«È stata una grande partecipazione popolare. Il partito democratico c'è e la sua comunità ha voglia di partecipare e di rilanciarlo» Parole di Franco Lenarduzzi, rappresentante della mozione "Energia popolare" a sostegno del candidato Stefano Bonaccini. «È sorprendente l'affermazione di Elly Schlein. Contavamo sulla spinta popolare delle Primarie. Sorprendente non solo nei numeri, ma perché figlia di una presenza di rilievo ai seggi. Era questo quello che il Pd si aspettava». A parlare Enzo Martines, rappresentante della mozione "Parte da noi" a sostegno della candidata Elly Schlein.