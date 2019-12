​A Natale si ama il Presepe... però è meglio fare l'albero

di Natascia Porcellato

A Natale Presepe o albero addobbato? Quasi la metà degli intervistati di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Trento considera la rappresentazione della natività di Cristo soprattutto un simbolo della nostra cultura cattolica.





Da Sesto al Reghena (Pordenone) ad Annone Veneto (Venezia); da Moruzzo (Udine) a Canale di Tenno (Trento); da Castelfranco Veneto (Treviso) e Castel San Giovanni di Bondone (Trento): questi sono solo alcuni dei luoghi in cui, tra il 22 dicembre e il 5 gennaio, ci saranno rappresentazioni di Presepi viventi. Impossibile elencarli tutti e impresa ancora più ardua cercare di contare quelli artistici allestiti in (quasi) tutto il territorio nordestino. Quella del Presepe, dunque, sembra essere una tradizione radicata e diffusa nella cultura popolare. Ma come viene considerato oggi il Presepe? Secondo i dati dell'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, la maggioranza relativa