Il Passante di Mestre compie 10 anni, dall'8 febbraio 2009 il traffico non c'è più

di Alda Vanzan

Dieci anni dopo, Mestre non si sente pronunciare più. Sparita da Isoradio e da qualsiasi notiziario radiofonico. Scomparsa dalle cronache degli esodi ferragostani. Cancellata perfino dal gergo quotidiano., un incubo lungo 9 chilometri che poteva durare un'infinità, il posto in cui nessun camionista, nessun pendolare, nessun vacanziero voleva capitare. Perché Mestre era un valico. Un posto dove il traffico si imbottigliava, dove si perdeva tempo. E soldi, visto che questa strozzatura costava alla comunità oltre 4 miliardi di euro l'anno. Finché,, 32 chilometri di nuova autostrada dall'innesto di Dolo fino a quello di Quarto d'Altino con tre caselli intermedi, sette gallerie artificiali, otto tratti in trincea, quattro viadotti, 15 sovrappassi, 22 sottopassi. Un'opera costata 986 milioni di euro.