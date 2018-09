Olimpiadi 2026. Salvini si schiera con Veneto e Lombardia: «Dovere sostenere chi non si ritira»

«Le Olimpiadi portano molti più soldi e vantaggi degli investimenti e noi lavoreremo per mettere d'accordo tutti facendo il possibile perché siano ospitate dall'Italia». Ha ribadito il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.

«Se Torino si ritira per motivi politici, il dovere del governo è sostenere chi non si ritira». Lo ha detto il ministro dell'Interno,parlando della candidatura italiana per le Olimpiadi invernali del 2026 . «Da italiano, sportivo e vicepremier - ha aggiunto - farò tutto il possibile affinché i Giochi vengano fatti in Italia: mi piaceva il progetto che coinvolge l'intero arco alpino, ci sono rivalità di campanile ma se un progetto è utile a 60 milioni di italiani il mio dovere è andare avanti».