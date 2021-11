No vax al lavoro in studi dentistici, quattro denunciati

BOLZANO - Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri del Nas di Trento per «inosservanza di un ordine legalmente dato dall'autorità sanitaria» nell'ambito dei controlli sul rispetto delle norme anti-Covid negli studi dentistici. Nel centro di Merano, i militari hanno scoperto che l'assistente alla poltrona di uno studio lavorava senza essere vaccinata. Sia lei che il dentista suo datore di lavoro che avrebbe avuto l' obbligo di accertarsi dei requisiti della dipendente, sono stati segnalati alla procura della Repubblica. Stessa sorte è toccata ad un dentista di Malles Venosta ed alla sua dipendente, assistente alla poltrona, entrambi del luogo. All'arrivo dei carabinieri l'assistente era all'opera pur non essendo vaccinata ed anche in questo caso il datore di lavoro non aveva controllato.