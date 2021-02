Il Gazzettino di oggi

Cara lettrice, caro lettore,

grazie per aver scelto il Gazzettino. C'è il sempre il Covid in primo piano. La prima novità riguarda le restrizioni: il governo ha deciso che si protrarranno fino a dopo Pasqua.

Intanto in Veneto l'andamento di contagi e ricoveri continua a dare qualche segno di preoccupazione: la discesa iniziata con l'inizio del nuovo anno sembra essersi interrotta. Per tenere sotto controllo il fronte scuole la Regione ha deciso comunque di individuare 15 istituti "sentinella" che serviranno a monitorare l'andamento del virus attraverso tamponi e test a rotazione a studenti e personale.

Dal fronte vaccini una nuova polemica: il Veneto è nelle parti bassi della classifica delle regioni per numero di somministrazioni. «Una scelta prudenziale - ha spiegato il governatore Zaia - Dobbiamo tenere scorte per i richiami perchè se continuano i tagli e non arrivano nuovi vaccini, non saremmo in grado di completare l'immunizzazione di chi ha fatto la prima dose».

Il governo intanto ha nominato finalmente i nuovi sottosegretari. Il Pd veneto ne aveva tre: nessuno è stato confermato.

