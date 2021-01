Valanga in val Senales, morti ex presidente Raiffeisen e la moglie: Michael Gruener ha guidato la banca per 23 anni

Sono morti durante un'escursione di scialpinismo in val Senales, l'ex presidente della banca Raiffeisen altoatesina, Michael Gruener, 65 anni, e sua moglie Monika Gamper di 52 anni. Il noto avvocato bolzanino era originario della val Senales e ha diretto la Raiffeisen Landesbank per 23 anni, fino allo scorso giugno, quando è subentrato come nuovo presidente Hanspeter Felder. Gruener era uno scialpinista molto esperto, che da giovane aveva scalato anche sulle montagne dell'Himalaya. Una neve perfetta, come raramente si trova in questo periodo dell'anno, qualche giorno di riposo e la voglia di una boccata d'aria sulle montagne della cresta di confine.

I coniugi si trovavano in valle e avevano deciso di intraprendere una gita con le pelli di foca, come spesso avevano fatto. Il pericolo valanghe in gran parte dell'Alto Adige, dopo le nevicate di questi giorni, è marcato (grado 3 di 5). Nulla di proibitivo per uno scialpinista esperto come Gruener. Ma oggi qualcosa è andato storto nella valutazione del pendio sul Monte Croce, forse a causa della nebbia. Verso le 13.40 una slavina si è staccata a quota 2.500 metri, travolgendo la coppia. L'allarme è stato lanciato da altri scialpinisti, che un po' prima avevano notato l'uomo e la donna e dopo la valanga non li hanno più visti. I soccorsi sono stati resi particolarmente difficili proprio a causa della nebbia.

Da Bressanone si è messo in volo il «Pelikan 2», mentre dalla vicina Austria un altro elicottero. Solo dopo vari tentativi sono riusciti a portare in quota gli uomini del soccorso alpino di Senales, mentre trascorrevano minuti preziosi. Grazie all'Arva i due scialpinisti sono stati localizzati sotto la neve e liberati, ma per Michael Gruener non c'era più nulla da fare, senza esisto è rimasto anche un lungo tentativo di rianimazione della moglie. Ai soccoritori non è rimasto altro che trasportare le salme alla camera mortuaria di Naturno. La coppia lascia una figlia di 18 anni.

La notizia della tragedia si è diffusa velocemente in val Senales e a Bolzano, dove i due erano molto conosciuti. Monika Gamper era originaria di Cermes, in val Venosta, e lavorava nel settore delle comunicazioni. Michael Gruener era nato a Merano, ma originario della val Senales. Le tappe più importanti della sua vita professionale si sono svolte però a Bolzano. Era infatti socio di un noto studio legale e per 23 anni era stato presidente delle casse rurali altoatesine, Raiffeisen Landesbank. Gruener era anche noto nel mondo dell'alpinismo e dello sci. Le montagne erano la sua grande passione nel poco tempo libero che gli restava.

