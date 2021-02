Meteo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Arriva il Burian e porta il freddo siberiano, crollo delle temperature. A Trieste raffiche di Bora a 110 km/h

Venti siberiani e freddo, ecco il Burian. A Nordest calano le temperature fino a 10 gradi in meno rispetto alla settimana appena passata, e a Trieste è arrivata anche la Bora che sta sferzando la città con raffiche da 110 chilometri all'ora.

Bora a Trieste

Raffiche di Bora fino a oltre i 110 km orari sono state registrate nelle ultime ore a Trieste. Secondo le previsioni dell'Osmer Arpa Friuli Venezia Giulia, nel pomeriggio il vento tenderà temporaneamente ad attenuarsi. A causa dell'ondata di maltempo sono stati una quindicina gli interventi portati a termine, nella notte e nelle prime ore di questa mattina, dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza, tra gli altri, di coperture, tende, alberi e finestre pericolanti. A causa delle forti raffiche due container sono caduti nel Canal Grande, in centro città: è in corso un intervento di recupero con il supporto di sommozzatori e dell'autogrù.

Meteo Italia

​Il maltempo investe gran parte del Centro e del Sud-Italia. Sarà il sabato più freddo dell’anno, in tutta Italia. Per colpa di Burian, che già ha letteralmente ghiacciato il Nord Europa. Nel nostro Paese, sole e gelo al Nord (nella notte -7 gradi in pianura, -20 a 1.500 metri) e qualche fiocco in Emilia e Piemonte occidentale; mentre al Centro-Sud ci saranno nevicate anche abbondanti. Il primo consiglio è quindi di prestare molta attenzione alle gelate notturne e nelle prime ore del giorno sulle strade. Allerta neve e vento nel Lazio. "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che per le prossime 24-36 ore si prevedono sul Lazio nevicate al di sopra dei 200-400 metri in calo fino a quote di pianura, specie sui settori orientali e settentrionali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sulle aree interne montuose. moderati, fino ad abbondanti sulle aree interne montuose.

