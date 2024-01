La Questura di Trento vieta la manifestazione pro Palestina nel Giorno della Memoria, gli attivisti confermano l'appuntamento

TRENTO - «Anche a Trento la Questura ha vietato la manifestazione per la Palestina nel Giorno della memoria. Come in altre città italiane scenderemo lo stesso in piazza contro i genocidi di ieri e contro quelli di oggi, perché abbiamo memoria». Lo scrivono su Telegram i membri di 'Controcultura: Spazio aperto Be.Brecht', dandosi appuntamento in piazza Duomo a Trento alle ore 16, malgrado la Questura di Trento non abbia autorizzato il corteo pro Palestina organizzato dall'associazione.