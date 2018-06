Affetto da grave malattia si butta dal quarto piano a 68 anni: muore sul colpo

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADO (Gorizia) -sull'Isola del Sole dove un uomo affetto da una, colto da un tremendo momento di sconforto, non ce l'ha fatta è ha deciso di farla finita. Si è gettato dal quarto piano di una palazzina die, nello schianto a terra, èsul colpo. La tragedia si è consumata nella giornata di oggi, lunedì 18 giugno e hatutta la comunità. Immediata è stata la chiamata di soccorso ma il personale medico non ha potuto fare nulla, se non decretare il decesso dell'uomo, un sessantottenne del posto.