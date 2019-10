Riconoscimento del veneto come ​lingua: il mistero delle 50mila firme

di Alda Vanzan

della: sono state o no raccolte lenecessarie per presentare alla proposta di legge di iniziativa popolare? La risposta è: non si sa. Non lo sanno neanche gli organizzatori: «Stiamo verificando, ci vorrà ancora qualche giorno», dice Alessandro Mocellin dal Comitato Lingua Veneta. Ma un ordine di grandezza c'è? Sopra o sotto la soglia limite di 50mila? «Diciamo che ne abbiamo raccolte decine di migliaia, ma dobbiamo verificare che sia tutto in regola». Se non è un giallo, sembra tanto una maniera diplomatica che per dire che la soglia è stata mancata di un soffio, ma che nulla è perduto perché la raccolta delle firme iniziata il 1° aprile e terminata il 20 settembre scorso può sempre riprendere: il tempo concesso dalla normativa coincide con l'arco della legislatura parlamentare, quindi effettivamente può esserci una ripresa dell'iniziativa in qualsiasi momento, volendo anche la prossima primavera. Certo è che, a distanza di dieci giorni dal termine della raccolta, questo prolungato conteggio dà adito a fosche previsioni.