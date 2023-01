Come si può scrivere a una ragazzina sopravvissuta all'orrore di Auschwitz che «era più utile come saponetta», che «mangia pane a tradimento», che «parla come i nazisti»? Sono solo alcune delle offese twittate lo scorso 9 novembre, il giorno in cui Liliana Segre aveva deciso di dire basta, ora che si sente «nonna di se stessa», di quella «bambina magra e sola» con il numero 75190 tatuato sul braccio: «Per tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano, ma adesso denuncio. Poi è anche di cattivo gusto augurarmi la morte a 92 anni: aspettino un attimo...». Il 6 dicembre, assistita dall'avvocato Vincenzo Saponara, la senatrice a vita aveva presentato a Milano la querela per 24 messaggi di «odio di natura diffamatoria, spesso di carattere antisemita» . Il sostituto procuratore Nicola Rossato, vicentino originario di Schio, aveva incaricato i carabinieri della sezione indagini telematiche del nucleo investigativo di individuarne gli autori. Ebbene ieri, nel Giorno della memoria, è emerso che ne sono stati identificati 20, fra cui 3 veneti.

Chi sono gli indagati



Gli utenti social sono indagati per diffamazione a mezzo web, con l'aggravante della discriminazione razziale, etnica o religiosa. Si tratta di 17 uomini e 3 donne, residenti in diverse regioni tra cui appunto il Veneto, il Piemonte, la Lombardia, il Lazio e la Calabria. Il più giovane ha 21 anni, il più anziano 74; la maggior parte sta tra i 60 e i 70, ma non mancano i 45-50enni. Nell'elenco figurano due medici, tra cui un oncologo, e un'infermiera, ma pure pensionati, studenti, artigiani, professionisti: assicuratori, un mediatore creditizio, agenti di commercio. Secondo quanto è trapelato, nessuno dei denunciati risulta organico a movimenti di estrema destra, anche se un 47enne toscano ha un precedente risalente al 2014 per aver partecipato a una manifestazione a favore della ricostituzione del disciolto partito fascista.

Chef Rubio



L'unico di cui sia filtrato il nome è Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, ex rugbista (ha militato pure a Rovigo nel 2007-2008), già conduttore di trasmissioni televisive come Unti e bisunti e Camionisti in trattoria, da anni in realtà noto più per le invettive che per le pietanze. Da tempo il 39enne contesta su Twitter alla senatrice a vita di non esprimersi mai sulla questione palestinese, tanto che perfino ieri ha commentato la recente strage di civili avvenuta a Jenin nel corso di un'offensiva Israeliana con la punzecchiatura: «E Liliana Segre muta». A far scattare la denuncia nei suoi confronti sarebbe stato un tweet, nel quale il cuoco aveva attaccato la richiesta della 92enne di una maggior severità delle istituzioni verso i medici no-vax.



Insutli gratuiti



I messaggi incriminati non comprendevano minacce alla persona: facevano prevalentemente riferimento alla religione ebraica e ai vaccini anti-Covid. Pubblicati tra ottobre e dicembre, i commenti erano stati segnalati dalla famiglia Segre per il loro disprezzo verso Liliana. «Ne abbiamo selezionati alcuni spiega l'avvocato Saponara i più meritevoli. Ci sta a cuore la libertà di espressione del pensiero, ma quelli erano degli insulti del tutto gratuiti. Ora la querela verrà tenuta ferma, indipendentemente dalla costituzione di parte civile: non è certo il risarcimento economico che interessa alla senatrice Segre».