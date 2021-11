Morto sir James Gobbo, grande veneto-australiano

MELBOURNE - E' morto improvvisamente Sir James Gobbo, ex giudice della Corte Suprema e Governatore dello stato di Victoria, il primo discendente italiano ad assumere questo ruolo in Australia, punto di riferimento della comunità veneta e italiana e non solo nello stato di Victoria. Era nato a Carlton, nello stato di Victoria in Australia il 22 marzo 1931, figlio di Antonio e Regina, originari di Cittadella. Nel 1997 la Regina Elisabetta II lo nominò Governatore dello Stato di Victoria. Alla scadenza del mandato nel 2000 fu nominato Commissario per l'Italia nel Governo dello Stato, e nel 2006 divenne Presidente del Consiglio della Biblioteca Nazionale dell'Australia e del Consiglio dell'Ordine dell'Australia e Presidente della Australian Multicultural Foundation». Lascia 5 figli.

Il cordoglio di Ciambetti

Tra i primi a esprimere cordoglio Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto: «Con Giacomo 'James' Gobbo esce di scena una figura straordinaria per la società, cultura e politica australiana. «Ha sempre avuto un profondo amore per l'Italia - rileva - e per il suo Veneto, che non ha mai dimenticato: ancora fanciullo era rientrato nel 1935 a Cittadella assieme alla sua famiglia dove rimase qualche anno prima di rientrare e stabilirsi definitivamente in Australia. Negli anni Cinquanta, quando studiava a Oxford tornava a Cittadella per le sue vacanze e mantenne sempre profondi legami anche con il mondo culturale veneto, tanto che spinse non pochi giovani veneto-australiani a partecipare ai prestigiosi corsi organizzati dal Cisa Palladio a Vicenza. Mi colpì tantissimo, quand'era governatore, la sua voglia di organizzare a Melbourne una mostra dedicata ad Andrea Palladio e alle ville Venete, con l'esposizione dei modelli del Palladio Museum di Vicenza».